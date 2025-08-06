Прямые продажи билетов на сервисе «Яндекс Афиша» выросли на 85,9%

Прямые продажи Яндекс Афиши на собственном сервисе и других площадках Яндекса за первые шесть месяцев текущего года достигли 20 млрд рублей, что на 85,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Уточняется, что продажи на партнерских площадках за этот же срок увеличились на 57,4%. Всего Яндекс Афиша за первые полгода 2025-го продала 13 млн билетов на различные мероприятия, что на 37% больше показателей минувшего года.

В сервисе рассказали, что около половины продаж на Яндекс Афише и ресурсах партнеров в обозначенный период составили билеты на концерты – это 12,5 млрд рублей, что на 120% больше, чем годом ранее. В регионах на них приходится 65% продаж сервиса.

На втором месте — продажи билетов в театр. Тут сегмент вырос на 37,4%, до 5,2 млрд рублей. Также высокие темпы роста продемонстрировали спортивные мероприятия, продажи которых увеличились почти в три раза. Больше всего билетов продается в Москве и Санкт-Петербурге, в регионах лидирует Новосибирск.

«Мы продолжаем развивать Яндекс Афишу как самый удобный и безопасный сервис для покупки билетов на события. В начале лета мы запустили услугу «Гарантия возврата», с которой можно вернуть полную стоимость билета, включая сервисный сбор, даже перед началом мероприятия. Все больше пользователей оформляют страховку как впервые, так и повторно», — сообщил руководитель Яндекс Афиши Данил Гребенев.

Он добавил, что также пользователи получили возможность приобретать билеты на зарубежные события — оформление заказов происходит напрямую на сервисе, без перехода на внешние площадки и без необходимости использовать карту иностранного банка.

Кроме того, по словам Гребенева, в первом полугодии в приложении Яндекс Путешествий появился совместный с Яндекс Афишей раздел — «Повод для поездки». Он позволяет рассказать про интересные события в регионе тем, кто только планирует свой маршрут и еще сомневается в выборе.

«Среди ключевых приоритетов Яндекс Афиши — стабильность инфраструктуры, предоставляемой партнерам. Так, в этом году среди наших партнеров стало больше спортивных клубов — для них особенно важно, что мы способны обрабатывать тысячи запросов в секунду без перебоев, даже в периоды ажиотажа», — отметил Гребенев.

В сервисе подчеркнули, что также уделяют большое внимание культурным партнерствам и созданию собственных проектов, например, с 6 сентября в Театре Эстрады стартуют премьерные показы мюзикла «Вальс-бостон» по хитам Александра Розенбаума, а с 12 по 14 декабря пройдет главный поп-культурный фестиваль «Comic Con Игромир».