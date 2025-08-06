Опубликованы итоги рейтинга скорости домашнего интернета крупных провайдеров Москвы

Агентство TelecomDaily опубликовало итоги открытых замеров скорости интернет-соединения в домашних сетях ШПД-провайдеров Москвы за первые шесть месяцев текущего года. Участниками стали провайдеры с рыночной долей не менее 5% по количеству абонентов. Cогласно результатам исследования, как и год назад первое место занял МТС, сообщило агентство.

На второй строчке, как следует из опубликованного рейтинга, «Ростелеком», далее следуют «МегаФон», «Билайн» и «ЭР-Телеком».

Также аналитики отметили увеличение максимальной скорости скачивания к абоненту по всем сетям на 62% — до 700 Мбит/с против 435 Мбит/с годом ранее.

Всего в рамках исследования изучались четыре скоростных параметра: средняя и максимальная скорость на скачивание данных к абоненту (download) и средняя и максимальная скорость на выгрузку данных в сеть от абонента (upload). По каждому оператору начислялось от одного до пяти баллов. На основании их суммы были определены позиции провайдеров в рейтинге.

В результате, согласно рейтингу, МТС получил 20 баллов, «Ростелеком» — 15, «МегаФон» — 10, «Билайн» — 8, «ЭР-Телеком» — 7 баллов. По сравнению с прошлогодним исследованием все провайдеры сохранили свои позиции.

Согласно замерам, компания МТС продемонстрировала наилучшие показатели со средней скоростью загрузки 187 Мбит/с, выгрузки 175 Мбит/с, а также максимальной скорость скачивания 988 Мбит/с и выгрузки 633,5 Мбит/с.