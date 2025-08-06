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В России подорожал набор для приготовления свекольника

В России выросла цена набора для приготовления свекольника
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Alexander Mogilevets/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики компании АТОЛ изучили, как изменились цены на ингредиенты для традиционного холодного супа — свекольника — за год. В рамках исследования были сопоставлены данные за январь — июль 2024 и 2025 годов.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самым заметным ростом отличились корнеплоды. Стоимость килограмма картофеля в рознице достигла 88 руб. — это на 52% выше, чем годом ранее. Свекла, второй ключевой ингредиент блюда, подорожала на 34%, до 98 руб. за килограмм.

Мясная составляющая — вареная колбаса — в среднем обошлась покупателям в 471 руб. за палку. За год продукт прибавил в цене 16%. Килограмм свежих огурцов россияне покупали по 197 руб., что всего на 4% выше прошлогоднего уровня.

Небольшой рост цен также зафиксирован на молочную продукцию. Упаковка сметаны летом 2025 года стоила в среднем 126 руб. — на 6% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Интересно, что яйца — один из немногих компонентов, продемонстрировавших снижение в цене. Медианная стоимость десятка составила 112 руб. — на 6% меньше, чем год назад.

Цены на зелень в целом выросли умеренно. Средняя стоимость упаковки укропа составила 58 руб. (+8%), петрушки — 68 руб. (+5%), зеленого лука — 76 руб. (+6%).

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