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Аудитория каналов в мессенджере Max превысила отметку в 1 млн пользователей

В мессенджере Max появились каналы с аудиторией 100 тыc. и более подписчиков
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Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

В российском мессенджере Мах зафиксировано появление первых каналов со стотысячной аудиторией, сообщает ТАСС.

В частности, на канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой» уже подписались 130 тыс. пользователей, на канал «Соловьев» — 107 тыс. пользователей, замыкает тройку канал Mash, на который подписаны 93 тыс. человек.

Уточняется, что сейчас в Мах уже более 100 каналов. Общее количество их подписчиков превысило отметку в 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что мессенджер Мах начал тестировать функцию создания каналов в середине июля. К процессу присоединились инфлюенсеры, СМИ, звезды, бизнес и представители власти. В ближайшее время платформа планирует запустить счетчик просмотров и функцию, позволяющую пользователям оставлять комментарии под постами, а также настройку чата канала и его дизайна.

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