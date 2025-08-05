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Организаторы «Пикника Афиши x Сбер» рассказали о площадках фестиваля

В Санкт-Петербурге на «Пикнике Афиши х Сбер» откроются три сцены и детские зоны
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Пресс-служба фестиваля «Пикник Афиши x Сбер»

В рамках фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» на Елагином острове в Петербурге будут работать три сцены, брендовые зоны, маркет, локации для детей, а также точки питания от 60 локальных рестораторов. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Уточняется, что в лайнап фестиваля войдут группа «Танцы Минус», хип-хоп артисты ATL, Markul и Mnogoznaal, музыкальные коллективы DOPECLVB, «ЛАУД», «БАЗАР» и Cream Soda, а также певцы Rozalia и Петр Налич. Кроме того, как и на фестивале в Москве, одна из сцен будет отдана молодым музыкантам, на ней выступят хип-хоп артисты Sensee, J.ROUH, Бизае, Wuna и Sky Rae, Cafard, Adette и проект Adiiila.

Также на площадке состоятся различные активности партнеров мероприятия. Как рассказала пресс-служба фестиваля, гостям будут доступны укладка волос, медитация и тревел-квиз. Также они смогут посетить мастер-класс от тату-студии, расписать футболки, создать аромадиффузоры и поиграть в бадминтон и настольный теннис.

Кроме того, на «Пикнике» в Петербурге будут организованы фотозоны, арт-объекты, семейный парк деревянных игр, локация с советскими игровыми автоматами и корнеры брендов. Также титульный партнер фестиваля Т2 построит на Елагином острове двухэтажную бренд-зону.

Точки питания на мероприятии организуют около 60 локальных заведений Петербурга. Кроме того, предусмотрены создание инфраструктуры для родителей с детьми, подарки, активности и мастер-классы для юных гостей.

Также на фестивале будут работать маркеты ведущих российских брендов.

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