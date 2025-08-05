На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В салонах «МегаФона» появились банковские отделения

В Москве в 40 салонах «МегаФона» открыты банковские отделения
true
true
true
close
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

«МегаФон» запустил совместно с банком «Солидарность» проект по открытию банковских отделений на базе салонов связи оператора. Инициатива реализуется в Москве в пилотном режиме, как ответ на изменения в законодательстве, затрагивающие иностранных граждан, сообщила пресс-служба оператора.

В «МегаФоне» напомнили, что с начала этого года для заключения договора на услуги связи иностранный гражданин обязан получить СНИЛС, завести подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и зарегистрировать биометрию в отделении банка. От самого оператора требуется верификация клиента через ЕБС. Инициатива компании направлена на упрощение процесса.

Все необходимые для приобретения и активации сим-карт процедуры можно будет сделать в режиме «одного окна», уточнил оператор. На данный момент услуга уже доступна в 40 салонах связи компании в Москве.

«Открытие банковских отделений в наших салонах позволит расширить спектр услуг за счет предоставления банковских продуктов», — сообщил глава департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

По итогам тестового запуска «МегаФон» и банк «Солидарность» проанализируют проект, после чего примут решение о его дальнейшем развитии в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами