В салонах «МегаФона» появились банковские отделения

«МегаФон» запустил совместно с банком «Солидарность» проект по открытию банковских отделений на базе салонов связи оператора. Инициатива реализуется в Москве в пилотном режиме, как ответ на изменения в законодательстве, затрагивающие иностранных граждан, сообщила пресс-служба оператора.

В «МегаФоне» напомнили, что с начала этого года для заключения договора на услуги связи иностранный гражданин обязан получить СНИЛС, завести подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и зарегистрировать биометрию в отделении банка. От самого оператора требуется верификация клиента через ЕБС. Инициатива компании направлена на упрощение процесса.

Все необходимые для приобретения и активации сим-карт процедуры можно будет сделать в режиме «одного окна», уточнил оператор. На данный момент услуга уже доступна в 40 салонах связи компании в Москве.

«Открытие банковских отделений в наших салонах позволит расширить спектр услуг за счет предоставления банковских продуктов», — сообщил глава департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

По итогам тестового запуска «МегаФон» и банк «Солидарность» проанализируют проект, после чего примут решение о его дальнейшем развитии в Москве.