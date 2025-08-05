В Ленобласти неизвестный ворвался в магазин и ранил продавца из пневматики

В Ленобласти неизвестный с пистолетом напал на продавца в магазине

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный обстрелял продавца магазина из пневматического пистолета. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в Новом Девяткино, в магазин на Арсенальной улице ворвался неизвестный. Налетчик был вооружен пневматическим пистолетом. Он несколько раз выстрелил в продавца и скрылся.

Пострадавший получил ранение руки и лица. Как установили сотрудники полиции, между сотрудником магазина и нападавшим произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Челябинске задержали мужчину, напавшего в магазине на кассира. Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов, в торговый зал ворвался мужчина, вооруженный ножом. Злоумышленник, угрожая холодным оружием, приказал кассиру достать выручку. Похитив 4 тысячи рублей, он скрылся.

Ранее омич с пистолетом ограбил магазин, чтобы «проверить себя».