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Проглоченная рыбья кость пробила кишечник мужчине и застряла в печени

На Кубани спасли мужчину с застрявшей в печени рыбьей костью
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Telegram-канал «Евгений Филиппов»

Медики Кущевской центральной районной больницы спасли пациента с рыбьей костью в печени, мужчина три недели не обращался к врачам и занимался самолечением. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Мужчина оказался на операционном столе из-за случайно проглоченной рыбьей кости, три недели он испытывал недомогание, но занимался самолечением. Когда состояние ухудшилось, кубанец обратился за медицинской помощью.

В ходе обследования медики обнаружили, что рыбья кость успела пробить кишечник и застряла в тканях печени. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, инородное тело удалось извлечь. Спустя трое суток мужчина был выписан на амбулаторное лечение.

До этого в Подмосковье спасли женщину с рыбной костью в пищеводе. 50-летняя пациентка поступила в учреждение с жалобами на дискомфорт в горле, сильное слюноотделение и боли в грудном отделе. Женщина призналась, что пару дней назад проглотила кусок рыбы, в котором была кость. Предположив, что кость застряла у нее в пищеводе, пациентка пыталась протолкнуть ее дальше с помощью твердой пищи, но ей стало только хуже.

Ранее российские врачи спасли мужчину, который проглотил 27 зажигалок.

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