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Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить здоровье в парках

Более 4 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета
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Кирилл Брага/РИА Новости

В первые выходные августа в 35 муниципальных образованиях Московской области прошла акция «Проверь здоровье в парке», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Жители Подмосковья могли проверить свое здоровье в парках Жуковского, Балашихи, Мытищах, Талдоме и других округах.

Как отметил заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, всего с начала лета более 4,2 тыс. жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках.

«Традиционно летом бригады наших медиков выезжают в парки Подмосковья для проверки здоровья всем желающим старше 18 лет», — рассказал он.

Участники акции могли проверить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрические измерения и иные виды обследований.

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