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Россияне смогут купить билет на «Аэроэкспресс» через Яндекс Go

В Яндекс Go появилась возможность купить билет на «Аэроэкспресс»
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В сервисе «Транспорт» в Яндекс Go появилась функция покупки билетов на скоростной поезд или экспресс-автобус до аэропорта. Приобрести их можно как заранее — до 90 дней до даты поездки, так и в дату поездки, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что для приобретения билета необходимо зайти в сервис «Транспорт» в Яндекс Go, указать в точке Б нужный аэропорт и выбрать дату. Далее в приложении отразятся все варианты маршрутов на экспресс-автобусе или скоростном поезде. После пассажир может выбрать билет и оплатить покупку картой, которая ранее уже использовалась в сервисах Яндекса.

В компании отметили, что опция будет полезна тем, кто путешествует или ездит в командировки: если цена на такси выше из-за повышающего коэффициента, который возникает в высокий спрос при нехватке свободных водителей, можно выбрать маршрут и купить билет на аэроэкспресс.

В будущем в сервис планируется добавить мультимодальные сценарии, подразумевающие использование разных видов транспорта в одной поездке. Также пассажирам предоставят возможность пополнять различные транспортные карты, покупать абонементы и оплачивать проезд на общественном транспорте.

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