В Минусинске девочка оставила родителей без денег и отдала 450 тыс. рублей мошенникам

В красноярском крае девятилетняя девочка пыталась купить валюту в онлайн-игре и перевела аферистам 457 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что со счетов ее семьи пропали 457 тысяч рублей. Выяснилось, что накануне девятилетняя дочь потерпевшей играла в популярную онлайн-игру.

В одном из мессенджеров ей написал неизвестный и предложил приобрести игровую валюту. Ребенок согласился, по указанию мошенника школьница взяла телефоны родителей якобы для общения со своим знакомым. Она перешла в чат-бот и выполняла различные задания, которые ей давал злоумышленник.

«Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых несовершеннолетняя сможет оплатить свою покупку. В итоге по указанию неизвестного 9-летняя школьница перевела с банковских счетов родителей 457 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Краснодарском крае мошенники заставили подростка инсценировать свое похищение.