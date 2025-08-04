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В Минусинске девочка оставила родителей без денег и отдала 450 тыс. рублей мошенникам

В Минусинске школьница перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В красноярском крае девятилетняя девочка пыталась купить валюту в онлайн-игре и перевела аферистам 457 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что со счетов ее семьи пропали 457 тысяч рублей. Выяснилось, что накануне девятилетняя дочь потерпевшей играла в популярную онлайн-игру.

В одном из мессенджеров ей написал неизвестный и предложил приобрести игровую валюту. Ребенок согласился, по указанию мошенника школьница взяла телефоны родителей якобы для общения со своим знакомым. Она перешла в чат-бот и выполняла различные задания, которые ей давал злоумышленник.

«Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых несовершеннолетняя сможет оплатить свою покупку. В итоге по указанию неизвестного 9-летняя школьница перевела с банковских счетов родителей 457 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Краснодарском крае мошенники заставили подростка инсценировать свое похищение.

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