В Бурятии годовалый ребенок захлебнулся в самодельном бассейне из тракторного колеса

В Мухоршибирском районе Бурятии устанавливаются обстоятельства несчастного случая с малолетней, девочка захлебнулась в покрышке от трактора. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел в селе Никольское, семейная пара установила во дворе дома самодельный бассейн из тракторного колеса. Днем 3 августа, пока мать готовила в доме еду, годовалая девочка упала в емкость с водой и захлебнулась.

Женщина пыталась оказать дочери первую помощь и вызвала бригаду скорой помощи, спасти малолетнюю девочку не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Краснодаре прохожие вытащили из бассейна тонувших детей. Двое мальчиков играли у бассейна и пытались поймать что-то в воде, младший не удержался и упал в бассейн. На помощь ему бросился приятель, но тоже стал тонуть. Детей вытащили из воды прохожие.

Ранее в Волгограде отдыхающие спасли ребенка, который запутался в водорослях и ушел на дно.