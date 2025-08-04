На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии годовалый ребенок захлебнулся в самодельном бассейне из тракторного колеса

В Бурятии мать нашла годовалую дочь на дне самодельного бассейна
true
true
true
close
СУ СК России по Республике Бурятия

В Мухоршибирском районе Бурятии устанавливаются обстоятельства несчастного случая с малолетней, девочка захлебнулась в покрышке от трактора. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел в селе Никольское, семейная пара установила во дворе дома самодельный бассейн из тракторного колеса. Днем 3 августа, пока мать готовила в доме еду, годовалая девочка упала в емкость с водой и захлебнулась.

Женщина пыталась оказать дочери первую помощь и вызвала бригаду скорой помощи, спасти малолетнюю девочку не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Краснодаре прохожие вытащили из бассейна тонувших детей. Двое мальчиков играли у бассейна и пытались поймать что-то в воде, младший не удержался и упал в бассейн. На помощь ему бросился приятель, но тоже стал тонуть. Детей вытащили из воды прохожие.

Ранее в Волгограде отдыхающие спасли ребенка, который запутался в водорослях и ушел на дно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами