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Аэрофотосъемку с дронов могут сделать менее секретной

«Ъ»: Минтранс рассмотрит упрощение правил аэросъемки с дронов
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Минтранс проработает упрощение процедур для аэрофотосъемки с беспилотников, включая снятие грифа секретности с результатов. Об этом свидетельствуют материалы правительственного совещания, которые имеются у «Коммерсанта».

Инициатива связана с действующими нормативами, требующими получения лицензии ФСБ (до 30 дней) и передачи материалов в Минобороны для проверки на гостайну (еще 30 дней).

«За это время данные теряют актуальность для мониторинга пожаров, разливов нефти или состояния полей», — отмечают в отрасли.

Текущие правила основаны на засекреченных инструкциях СТГМ-90 и ПАРО-90. 70% компаний, по оценкам «Русдронопорта», работают нелегально, не дожидаясь проверки. Сроки согласования нового порядка переносятся (ориентировочно — 2026–2027 гг.).

Предлагается ввести зонирование: автоматическое разрешение съемки над сельхозземлями и лесами («Лаборатория будущего»), разрешить владельцам участков съемку для личных целей без согласований («Геоскан»), а также сократить срок проверки до 3–5 дней с использованием защищенных облачных сервисов.

В Минтрансе подтвердили работу над совершенствованием законодательства, но детали не раскрыли.

Ранее в Китае создали беспилотник размером с комара.

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