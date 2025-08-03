Россиянин воровал продукты и прятал их в детскую коляску

В Ярославле сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах из магазинов, мужчина прятал украденное в детскую коляску. Об этом сообщает УМВД региона.

Злоумышленник совершил несколько краж из разных магазинов Ярославля, 35-летний мужчина заходил в торговые залы с детской коляской, складывал в нее понравившийся товар и выходил, минуя кассу.

Добычей вора стали сливочное масло и смартфон в одной из примерочных. Подозреваемого в кражах задержали. В ходе допросов он признался, что украденное продал, а деньги успел потратить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Новосибирске пара пыталась вынести еду из магазина в коляске с младенцем. Попытку кражи заметили, на место прибыли бойцы группы быстрого реагирования, которые задержали злоумышленников. В их коляске находились продукты питания на сумму свыше полутора тысяч рублей. Семью в полном составе передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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