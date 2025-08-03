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В Таганроге мужчину и двоих детей унесло на резиновой лодке в море

В Таганроге спасли отца с двумя детьми, унесенных на лодке в море
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В Таганрогском заливе отца с двумя детьми унесло на лодке в открытое море, им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает МЧС Ростовской области.

Мужчина решил прокатить детей на резиновой лодке по Таганрогскому заливу, семья вышла на водную прогулку в районе Приморского пляжа. Примерно через час мужчина понял, что не может справиться с сильным течением, а судно уносит в открытое море.

Он связался с женой, которая обратилась в экстренные службы. Спасатели быстро нашли любителей водных прогулок на пожарном катере «Корвет-850». Детей и отца подняли на борт, медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого в Башкирии женщину с тремя детьми унесло на сапборде. Инцидент произошел на озере Талкас, спасатели в ходе рейда обнаружили далеко от берега сапборд с тремя детьми и женщиной. Любители водных прогулок были унесены далеко от берега. Не справившись с сильным течением, отдыхающие стали звать на помощь. Спасатели немедленно подплыли к сапборду и эвакуировали всех на берег.

Ранее мужчину на сапборде унесло в открытое море в Ленобласти.

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