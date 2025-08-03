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На фестивале «Таврида.АРТ» открыли выставки картин о героях и событиях СВО

На площадку «Таврида.АРТ» доставили портреты 30 героев СВО и защитников Донбасса
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Пресс-служба «Таврида.АРТ»

На фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» на территории контент-студии «Юг.Кино» открыты несколько выставок картин начинающих и опытных художников, посвященных теме СВО и героизма, подвига и несгибаемости духа русского воина. Все экспозиции объединяет идея сохранения памяти о подвиге защитников Отечества, они приурочены к проходящему в стране Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе форума.

«Мы не могли оставить эту невероятно важную для нашей страны тему без внимания и решили не ограничиваться одной выставкой, собрав целый выставочный альманах. Портреты героев, военные натюрморты, ожившие полотна медиавыставки — по сути, все они об одном: о традиции нашей страны побеждать», — рассказала глава службы изобразительного искусства АНО «Таврида.Арт» Виктория Новожилова.

В частности, на выставке «СВОи» представлены портреты 30 героев СВО и защитников Донбасса из собрания Донецкого республиканского художественного музея.

На экспозиции членов Союза художников России Ивана Чухновского и Дмитрия Мясникова «Суровое время» зрители могут увидеть зарисовки фронтовых жизни и быта, а также портреты участников спецоперации.

В рамках проекта «Великие люди Донбасса» на фестивале представлены мобильные интерактивные витрины. Помимо изображений зрители могут познакомится с аудио- и тактильными экспонатами и музейными предметы, связанными с великими людьми. В частности, картиной донецкого художника Владислава Коровойченко «Республика роз» из собрания Художественного музея «Арт-Донбасс».

Также на форуме открыта выставка работ Союза художников России и Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу». Она включает 25 сюжетов о событиях на линии боевого соприкосновения и в находящихся недалеко от нее городах.

Кроме того, в рамках инициативы на форуме создана выставка «Сказы о памяти» — результат программы «#СВОёТВОРЧЕСТВО». На ней художники представили 23 картины по мотивам фронтовых историй участников и очевидцев СВО. Для экспозиции в рамках программ Академии «Меганом» создан особый аудиогид.

На форуме добавили, что дополнительно на территории арт-кластера открыта выставка детских рисунков, включающая работы финалистов конкурса «Палитра Первых», проводимого совместно с «Движением Первых», на которых юные художники показали любовь к родному краю, его культуре и защитникам Отечества.

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