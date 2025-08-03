На Кубани продавец украл тысячу лотерейных билетов в надежде на выигрыш

В Павловском районе Краснодарского края продавец украл с работы более тысячи лотерейных билетов, надеясь на крупный выигрыш и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился владелец киоска лотерейных билетов, он сообщил, что после фиксации резкого скачка продаж моментальной лотереи в одном из фирменных магазинов, сотрудник перестал выходить на связь.

Стражи порядка выяснили, что работник может быть причастен к краже более тысячи лотерейных билетов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, 53-летний мужчина признался, что в надежде на крупный выигрыш похитил лотерейные билеты, но так ничего и не выиграл.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Крыму мужчина приручил соседских свиней ради кражи. Несколько месяцев злоумышленник подкармливал животных, чтобы завоевать их доверие, и в один из дней украл двух особей. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее грузчик из Томска ограбил магазин из-за спора о зарплате и получил 7 лет колонии.