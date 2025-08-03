На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани продавец украл тысячу лотерейных билетов в надежде на выигрыш

В Краснодарском крае продавец украл лотерейные билеты, рассчитывая на выигрыш
true
true
true
close
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

В Павловском районе Краснодарского края продавец украл с работы более тысячи лотерейных билетов, надеясь на крупный выигрыш и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился владелец киоска лотерейных билетов, он сообщил, что после фиксации резкого скачка продаж моментальной лотереи в одном из фирменных магазинов, сотрудник перестал выходить на связь.

Стражи порядка выяснили, что работник может быть причастен к краже более тысячи лотерейных билетов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, 53-летний мужчина признался, что в надежде на крупный выигрыш похитил лотерейные билеты, но так ничего и не выиграл.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Крыму мужчина приручил соседских свиней ради кражи. Несколько месяцев злоумышленник подкармливал животных, чтобы завоевать их доверие, и в один из дней украл двух особей. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее грузчик из Томска ограбил магазин из-за спора о зарплате и получил 7 лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами