На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге судимый отчим приставал к дочери сожительницы

В Петербурге мужчина приставал к дочери сожительницы
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Центральном районе Петербурга задержан подозреваемый в домогательствах в отношении несовершеннолетней, мужчина ранее был судим за наркотики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на Кирилловской улице. Полицию вызвала хозяйка одной из квартир. Женщина сообщила, что к ней в гости приехала подруга с дочерью и сожителем.

Ночью мужчина пытался приставать к 11-летней падчерице, подруга матери набросилась на него и выгнала из квартиры. Убегая от разъяренной женщины, злоумышленник упал в подъезде и получил травмы. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, известно, что ранее он был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

До этого петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок. По версии следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2017 года мужчина приставал к девочке. Помимо этого, он делал с ней фото, таким образом изготавливаяя материалы порнографического характера. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Воронеже отчим пять лет растлевал детей сожительницы и получил 22 года колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами