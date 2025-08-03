В Петербурге судимый отчим приставал к дочери сожительницы

В Центральном районе Петербурга задержан подозреваемый в домогательствах в отношении несовершеннолетней, мужчина ранее был судим за наркотики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на Кирилловской улице. Полицию вызвала хозяйка одной из квартир. Женщина сообщила, что к ней в гости приехала подруга с дочерью и сожителем.

Ночью мужчина пытался приставать к 11-летней падчерице, подруга матери набросилась на него и выгнала из квартиры. Убегая от разъяренной женщины, злоумышленник упал в подъезде и получил травмы. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, известно, что ранее он был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

До этого петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок. По версии следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2017 года мужчина приставал к девочке. Помимо этого, он делал с ней фото, таким образом изготавливаяя материалы порнографического характера. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Воронеже отчим пять лет растлевал детей сожительницы и получил 22 года колонии.