Стоматолог отравил жену цианидом, добавив яд в капельницу

Дантист из штата Колорадо получи л пожизненный срок за отравление жены цианидом, мужчина планировал подать на развод и имел любовницу. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По данным местной полиции, в марте 2023 года обвиняемый Джеймс Крейг доставил в больницу жену, женщина жаловалась на судороги и головокружение. Спасти ее не смогли, эксперты установили, что причиной смерти матери шестерых детей стало отравление цианидом.

В ходе расследования полицейские установили, что к гибели американки причастен ее муж-стоматолог. Крейг заранее покупал яды под предлогом стоматологической практики, а затем вводил их жене через капельницу.

Выяснилось, что американец планировал развестись с супругой и имел связь на стороне. Присяжные признали его виновным в умышленном убийстве, обвиняемый приговорен к пожизненному сроку заключения без права на условно-досрочное освобождение.

До этого в Индии женщина пыталась отравить мужа после ссоры, подмешав ему в молоко яд. Потерпевшего удалось спасти благодаря неравнодушным соседям, которые во время оказали ему первую помощь и вызвали медиков.

Ранее в Подмосковье перед судом предстанет мужчина, пытавшийся отравить семью.