На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог отравил жену цианидом, добавив яд в капельницу

В США стоматолог получил пожизненный срок за отравление жены цианидом
true
true
true
close
Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff for Public Affairs (CC BY 2.0)

Дантист из штата Колорадо получи л пожизненный срок за отравление жены цианидом, мужчина планировал подать на развод и имел любовницу. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По данным местной полиции, в марте 2023 года обвиняемый Джеймс Крейг доставил в больницу жену, женщина жаловалась на судороги и головокружение. Спасти ее не смогли, эксперты установили, что причиной смерти матери шестерых детей стало отравление цианидом.

В ходе расследования полицейские установили, что к гибели американки причастен ее муж-стоматолог. Крейг заранее покупал яды под предлогом стоматологической практики, а затем вводил их жене через капельницу.

Выяснилось, что американец планировал развестись с супругой и имел связь на стороне. Присяжные признали его виновным в умышленном убийстве, обвиняемый приговорен к пожизненному сроку заключения без права на условно-досрочное освобождение.

До этого в Индии женщина пыталась отравить мужа после ссоры, подмешав ему в молоко яд. Потерпевшего удалось спасти благодаря неравнодушным соседям, которые во время оказали ему первую помощь и вызвали медиков.

Ранее в Подмосковье перед судом предстанет мужчина, пытавшийся отравить семью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами