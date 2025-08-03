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В Москве годовалая девочка выпала из окна 10-го этажа

В Москве девочка выпала из окна 10-го этажа, ее не спасли
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В Хамовниках устанавливаются обстоятельства несчастного случая с годовалым ребенком, выпавшим из окна многоэтажки. Об этом в Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Комсомольской. Из окна квартиры на 10 этаже выпала годовалая девочка. Спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Обстоятельства случившегося устанавливает столичная прокуратура.

До этого в Воронеже трехлетний мальчик играл на подоконнике и выпал с 16-го этажа. Мать трехлетнего мальчика готовила завтрак. Оставшись без присмотра, ребенок забрался на подоконник у открытого окна и стал бросать вниз косметику женщины. В какой-то момент он решил посмотреть, как предметы летят вниз, не удержался и упал с высоты 16-го этажа. Пострадавший чудом выжил, он госпитализирован. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Ранее в Костроме ребенок выжил после падения из окна пятого этажа.

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