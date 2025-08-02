Водитель транспортной компании украл товары с маркетплейса на 720 тысяч рублей

В Липецке водитель украл товары с маркетплейса на 750 тысяч рублей

В Липецке водитель транспортной компании может получить шесть лет колонии за кражу товаров, которые он вез на маркетплейс. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 32-летний житель Московской области работал водителем в одной из транспортных организаций. Он доставлял заказы со склада до пунктов выдачи маркетплейса. По пути мужчина останавливался, доставал из кузова товары и присваивал их.

В общей сложности злоумышленник похитил ювелирные изделия, мобильные телефоны, наушники, смарт-часы на 750 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого россиянин устроился работать в пункт выдачи заказов и украл товаров на 300 тыс. рублей. В течение года он заказывал товары, оформлял на них возврат и забирал себе. Он успел похитить технику, одежду, парфюмерию и запчасти на мотоцикл. Подозреваемого в краже задержали.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель маркетплейса уволился и украл товары на 1 млн рублей.