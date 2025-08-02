Россиянин запер двух приятелей в гараже и пытался сжечь их заживо

В Тверской области будут судить мужчину, который поджег в гараже двух приятелей

Житель Тверской области предстанет перед судом за поджог гаража с людьми внутри, мужчина разлился на приятелей и устроил пожар. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в июне 2024 года трое мужчин устроили ссору в гаражном кооперативе. В ходе конфликта обвиняемый разлил в помещении гаража горючую жидкость.

«Убедившись, что произошло возгорание, злоумышленник заблокировал входную дверь гаража, тем самым лишив возможности находившихся внутри лиц свободно покинуть горящее помещение, после чего скрылся с места происшествия», — сообщили в СК.

Один из запертых в гараже мужчин смог выбраться. Второго спасти не удалось. Поджигателя задержали, было возбуждено несколько уголовных дел. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

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