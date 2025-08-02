Подросток попал в больницу с рыболовным крючком в носу

В Подмосковье спасли подростка с рыболовным крючком в носу

Медики Пушкинской больницы оказали помощь школьнику, который пошел на рыбалку и случайно проткнул нос рыболовным крючком. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

11-летний мальчик забрасывал удочку, в какой-то момент рыболовный крючок вонзился ему в нос. После безуспешных попыток извлечь его самостоятельно, родители привезли сына в Пушкинскую больницу.

«Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, мы сначала сделали ему местную анестезию. Далее жало крючка провели насквозь через крыло носа, «откусили» специальным инструментом, и тогда уже без опаски удалили сам крючок», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

Спустя несколько часов ребенок был отпущен домой, он пообещал врачам, что снова пойдет на рыбалку, но будет внимательно следить за снастями.

До этого в Подмосковье спасли ребенка, который проглотил саморез. Инцидент произошел, когда трехлетний мальчик играл у себя дома. Ребенок внезапно начал задыхаться и синеть, после чего родители немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали инородное тело в дыхательных путях мальчика и применили прием Геймлиха. После нескольких резких нажатий изо рта ребенка вылетел небольшой металлический саморез, что позволило восстановить дыхание.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу, случайно съев крысиный яд.