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Посетители «Царицыно» смогут послушать популярные оперные арии

В «Царицыно» исполнят оперные произведения под открытым небом
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Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

В музее-заповеднике «Царицыно» 30 и 31 августа для посетителей фестиваля «Усадьбы Москвы» подготовили специальную музыкальную программу «Усадебные шедевры», в рамках которой под открытым небом исполнят лучшие оперные произведения популярных солистов, сообщается на сайте mos.ru.

На большой дворцовой поляне 30 августа пройдет спектакль-концерт «Большая история», в котором зрители увидят ключевые исторические события, среди которых поход князя Игоря, подвиг Ивана Сусанина и другие. В концерте прозвучат композиции Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Джузеппе Верди и других.

В постановке примут участие Динара Алиева, Михаил Петренко, а также Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина.
Также 31 августа зрители увидят оперную постановку «Царицы бельканто», в которой прозвучат арии и дуэты из опер Гаэтано Доницетти и Джоаккино Россини под аккомпанемент Московского государственного академического симфонического оркестра.

В этом году событие приурочено к 250-летию приобретения усадьбы Екатериной II. Вход на Большую дворцовую поляну, где будет звучать опера, свободный.

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