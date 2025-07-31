«Единорог» с монтировкой разгромил киоск с шаурмой в Новосибирске

В Новосибирске подросток в костюме единорога ограбил киоск с шаурмой и пытался скрыться от сотрудников охраны, но был задержан. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел на улице Петухова, 14-летний подросток в плюшевом костюме единорога забрался в киоск с шаурмой ради кражи выручки, но обнаружил в кассе всего 50 рублей. По тревоге на место прибыл экипаж ГБР-76, при виде которого единорог вылез через форточку и попытался скрыться.

Побег не удался, юношу задержали и передали сотрудникам полиции. Мать школьника отказалась приезжать на место происшествия, попросив оставить сына в отделении до утра. Мотивы поступка подростка устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Пермском крае школьник ограбил пенсионерку на улице. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Карла Маркса. 66-летнюю женщину догнал подросток, выхватил из ее рук сумку, в которой находились деньги и личные вещи, и скрылся. Сотрудники полиции нашли пустую сумку недалеко от места нападения, пропал кошелек с 4 тыс. рублей. Личность подозреваемого в грабеже быстро установили им оказался 14-летний подросток, школьник объяснил, что напал на пенсионерку, зная, что она не сможет дать ему отпор.

Ранее на Алтае подросток напал на женщину и 70 раз ударил ее ножом.