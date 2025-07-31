Россиянин собрал с бывших одноклассников деньги для встречи выпускников и улетел в Сочи

Красноярца будут судить за отдых в Сочи на деньги бывших одноклассников

Житель Красноярска предстанет перед судом за обман бывших одноклассников, мужчина собрал с них деньги и улетел в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, 27-летний красноярец испытывал финансовые трудности, он решил пополнить свой бюджет за счет бывших одноклассников. Мужчина создал чат во «ВКонтакте» и предложил выпускникам встретиться.

Как инициатор встречи, злоумышленник сообщил, что каждый должен внести предоплату в размере 6 тыс. рублей за ресторан. Доверчивые одноклассники начали переводить деньги. Красноярец собрал 40 тыс. рублей и отправился в Сочи на отдых.

«Когда до назначенной даты встречи оставалось немного времени, участники чата начали беспокоиться об отсутствии подтверждения брони. Попытки выяснить детали у организатора заканчивались уклончивыми ответами. Позвонив напрямую в ресторан, обманутые выпускники узнали, что никакого заказа на их имя не существует», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

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