В Москве пройдет фестиваль творчества Максима Горького

В Москве с 28 по 31 августа в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет фестиваль искусств «Горький+», посвященный творчеству писателя Максима Горького, сообщается на сайте mos.ru.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, для жителей и гостей столицы подготовят десятки различных событий.

«Свои постановки покажут театральные коллективы из столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и других городов России», — сказала она.

На основной сцене Парка Горького для зрителей организуют музыкальный спектакль с участием народного артиста Российской Федерации арт-директора фестиваля Евгения Миронова и Московского государственного академического камерного хора. Также в парке пройдут концерты с участием симфонического оркестра «Академия русской музыки».

В фестивале также примут участие труппы петербургского театра «Кукольный формат», Новосибирского драматического театра «Старый дом», Казанского государственного театра юного зрителя, Воронежского камерного театра и другие.