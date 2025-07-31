В Южной Каролине на ядерном полигоне обнаружено гнездо радиоактивных ос, пишет Complex.

Сотрудники Министерства энергетики США обнаружили осиное гнездо с повышенным уровнем радиации на территории комплекса Саванна-Ривер — объекта, ранее использовавшегося для производства ядерных боеголовок.

Гнездо было найдено в ходе плановой проверки уровня радиации. Сотрудники радиационного контроля сначала обработали его инсектицидом, а затем провели замеры. Согласно официальному докладу ведомства, уровень радиационного загрязнения в гнезде превысил федеральные нормативы более чем в десять раз.

При этом представители Министерства энергетики подчеркнули, что гнездо «представляет собой устаревшее радиоактивное загрязнение» и не связано с утечкой или утратой контроля над радиоактивными материалами. Территория вокруг гнезда не показала признаков высоких уровней радиации, поэтому дополнительных мер безопасности не потребовалось.

Комплекс Саванна-Ривер начал работу в 1950-х годах, когда на его территории производили плутониевые сердечники для ядерных боеголовок. Со временем на объекте скопились миллионы литров жидких ядерных отходов. В настоящее время объект занимается производством топлива для атомных электростанций и программами по очистке окружающей среды.

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