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Роскомнадзор хочет ужесточить требования к онлайн-ресурсам

«Ведомости»: РКН начнет принудительно включать онлайн-ресурсы в реестр
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Роскомнадзор начнет принудительно включать онлайн-ресурсы в свой реестр. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Целью такой меры называют усиление контроля за интернет-пространством и предотвращение возможности перезапуска информационных ресурсов под другими юридическими лицами. В реестр Роскомнадзора будут заноситься данные операторов и владельцев информационных ресурсов, что ускорит применение к ним санкций.

Наказание в виде штрафов и принудительного включения в реестр будет грозить тем ресурсам, которые не уведомили РКН о начале своей деятельности в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего требования от ведомства.

До этого в РКН заявили об отсутствии влияния своего спецоборудования на сбои в Рунете. После частых сбоев отраслевые эксперты начали высказывать предположения, что сбои могут быть связаны с некорректной работой ТСПУ. ТСПУ используется для фильтрации трафика и отражения кибератак, в частности DDoS. РКН в комментарии «Газете.Ru» эту версию не подтвердил.

Ранее РКН заблокировал Speedtest из-за угроз безопасности Рунету.

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