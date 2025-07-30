В Тульской области пьяный мигрант поругался с женой, а потом украл из магазина стринги

В Новомосковске оперативниками задержан подозреваемый в краже имущества из магазина, иностранец поссорился с женой и вынес из торговой точки деньги и нижнее белье. Об этом сообщает УМВД Тульской области.

С заявлением в полицию обратился 57-летний предприниматель, мужчина сообщил, что неизвестный выломал входную дверь в торговую точку, украл с витрины несколько предметов женского нижнего белья и деньги из сейфа, после чего скрылся. Общий ущерб бизнесмен оценил в 60 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже оказался причастен 26-летний иностранец.

По данным портала «ТСН 24», пьяный мигрант поссорился с женой и решил совершить кражу, его добычей кроме денег стали несколько бюстгальтеров и стринги. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого россиянин ограбил ломбард и уснул с украденной пилой на скамейке. Инцидент произошел 28 июля, в помещение комиссионного магазина вошел неизвестный. Долго время он рассматривал товар, а затем схватил со стеллажа циркулярную пилу и, не обращая внимания на продавца, скрылся. Стражи порядка, прибывшие на вызов, обнаружили грабителя мирно спящим на скамейке в одном из соседних дворов. Избавиться от украденной пилы он не успел. Задержанным оказался 32-летний безработный, мотив своего поступка он объяснить не смог.

Ранее в Череповце охранник украл у коллеги деньги и спрятал их в нижнем белье.