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В летнем лагере Калининградской области подросток посинел, упал и умер

Mash: в Калининградской области подросток насмерть отравился в летнем лагере
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«Газета.Ru»

В Светлогорске устанавливаются обстоятельства гибели 17-летнего юноши в летнем лагере, молодой человек мог отравиться. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление токсичными веществами, юноша мог вдохнуть неизвестный газ, после чего ему стало плохо. Молодой человек посинел, потерял сознание и упал. Спасти его не смогли.

Точную причину смерти установят эксперты, на месте работают следователи регионального СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Калмыкии ребенок отравился бензином. Семиклассник возвращался вместе с отцом с тренировки по боксу и заметил в машине пластиковую бутылку с наклейкой «Грушевый дар». Ребенок решил, что это сладкий напиток, и сделал несколько глотков. Мальчику стало плохо, он сообщил отцу, что, вероятно, выпил бензин. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее российский школьник попал в реанимацию с отравлением, угостившись печеньем от незнакомца.

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