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Ветеранов СВО обеспечат адаптивной одеждой

Фонд «Защитники Отечества» начал выдавать ветеранам СВО адаптивную одежду
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Пресс-служба «Фонда Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» начал выдавать ветеранам СВО адаптивную одежду для реабилитации и занятий спортом, сообщает пресс-служба фонда.

В фонде отметили, что каждое обращение рассматривается индивидуально, чтобы подобрать для каждого ветерана одежду с учетом физических потребностей.

Как рассказала статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева, уже было получено 700 заявок на комплекты адаптивной одежды.

«Такая одежда не просто функциональна, она учитывает реальные потребности человека, которые зачастую не берутся во внимание в массовом производстве», — сказала она.

В фонде добавили, что до конца 2025 года планируется выдать 1000 комплектов трех видов (зимний, летний, демисезонный). Каждый комплект включает в себя до 12 позиций.

По словам ветерана СВО из Кемеровской области – Кузбасса Александра Шатрова, одежду удобно использовать не только в работе, но и в повседневной жизни.

«Она очень удобна, особенно для людей с ампутацией нижней конечности. В ней есть специальные потайные замки, благодаря которым, не снимая одежды, можно обслуживать протез или как-то его поправить», — сказал он.

Для развития отрасли адаптивных товаров фонд организует и проводит международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В 2025 году на конкурс было подано 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и 7 зарубежных стран.

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