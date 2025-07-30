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В Башкирии бык напал на пенсионера, собиравшего в лесу грибы

В Башкирии бык напал на грибника в лесу
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Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

В Белокатайском районе спасатели нашли пожилого мужчину, пропавшего в лесу, пенсионер подвергся нападению быка. Об этом сообщает госкомитета республики по ЧС.

Пожилой житель деревни Шигаевка отправился за грибами 28 июля и домой не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в экстренные службы и сообщили, что пенсионер не отвечает на звонки.

Спасатели вместе с полицейскими обследовали местность, где мог находиться грибник. 83-летнего мужчину нашли раненым, по предварительной информации, в лесу на него напал бык. Пострадавшему оказана первая помощь, он будет передан бригаде медиков скорой помощи.

До этого в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее в Омской области корова напала на работницу фермы.

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