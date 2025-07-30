Москвичи и туристы смогут почувствовать себя дворянами XIX века

Москвичи и гости столицы могут посетить необычные бесплатные экскурсии проекта «Лета в Москве», чтобы почувствовать себя дворянами XIX века и узнать тайны дворцового органа в «Царицыно», сообщает «Вечерняя Москва».

Во время экскурсии в музее-заповеднике «Царицыно» посетители смогут узнать тайну дворцового органа и послушать сочинения. Также на территории парка можно посетить экскурсию с бегущим искусствоведом.

По воскресеньям в столице проходит экскурсия по саду «Эрмитаж», в рамках которой посетители узнают об истории места, жизни основателя Якова Щукина, а также о знаковых событиях.

На экскурсии «Один день из жизни помещика» в усадьбе Воронцово посетители смогут почувствовать себя дворянином XIX века, а на экскурсии «14 историй о любви» в Парке Горького москвичи и гости столицы узнают, как сватались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, чувствах Екатерины II к Григорию Орлову и другие истории.

Кроме того, в парке «Фили» по субботам можно узнать все об архитектурных достопримечательностях, а в Музее истории ВМФ парка «Северное Тушино» можно посетить подводную лодку Б-396 «Новосибирский комсомолец».