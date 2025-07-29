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Омич с пистолетом ограбил магазин, чтобы «проверить себя»

В Омске мужчина ограбил магазин, чтобы проверить силу духа
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Global Look Press

Житель Омска стал фигурантом уголовного дела об ограблении, он ворвался в магазин с пистолетом «ради эксперимента». Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась владелица торгового павильона, которая заявила о вооруженном ограблении. В торговый зал вошел мужчина в черной одежде, очках и балаклаве, навел на нее пистолет и потребовал деньги из кассы. Женщина отдала выручку в сумме более пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении, им оказался 22-летний местный житель. На допросе молодой человек признался, что пошел на преступление ради эксперимента, он хотел проверить, хватит ли ему силы духа. Похищенные деньги он успел потратить, гуляя по городу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Кемерово мужчина ограбил магазин, угрожая игрушечным пистолетом. В торговую точку ворвался неизвестный и стал требовать алкоголь. Для убедительности грабитель достал пистолет и начал угрожать продавцу. Женщина смогла укрыться от нападавшего в подсобке. Налетчика удалось задержать. У мужчины изъяли игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, напавшего в магазине на кассира.

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