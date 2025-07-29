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В Туапсе двух подростков на надувной лодке унесло в море

В Туапсе спасли двух подростков, унесенных на лодке в открытое море
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В Краснодарском крае двое подростков отправились на рыбалку на надувной лодке и оказались в открытом море, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кубань-Спас».

Инцидент произошел в поселке Ольгинка, семья из Ставрополя приехала на отдых вместе с детьми. Двое подростков 14 и 16 лет отправились на рыбалку на резиновой лодке в акватории центрального пляжа.

Они наловили рыбы, но когда стало смеркаться, погода резко испортилась, поднялся сильный северный ветер. Рыбаки хотели вернуться, но лодку несло в открытое море.

На помощь подросткам пришли спасатели, лодку обнаружили в трех километрах от берега. Медицинская помощь юным рыбакам не потребовалась, их доставили на берег и передали родителям.

До этого в Башкирии женщину с тремя детьми унесло на сапборде. Инцидент произошел на озере Талкас, спасатели в ходе рейда обнаружили далеко от берега сапборд с тремя детьми и женщиной. Любители водных прогулок были унесены далеко от берега. Не справившись с сильным течением, отдыхающие стали звать на помощь. Спасатели немедленно подплыли к сапборду и эвакуировали всех на берег.

Ранее в Крыму троих детей унесло в море на сапборде.

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