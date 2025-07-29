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В спортивно-патриотических лагерях Москвы прошла четвертая смена

Более 3 тысяч подростков прошли обучение в палаточных лагерях Москвы
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Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Более 3 тыс. подростков прошли обучение в спортивно-патриотических лагерях Москвы «Жуков», «Рокоссовский» и «Василевский», сообщается на сайте mos.ru.

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы, лагеря находятся на базе полигона «Алабино», в парке «Патриот» в Кубинке и на территории спасательного центра МЧС России в Ногинске.

Всего этим летом запланировано 6 смен, 4 из которых уже завершились.

В лагерях проводятся спортивные турниры, художественные выставки, уроки скалолазания, палаточного туризма и другие активности.

Также в лагерях проходят лекции профессиональных историков.

В палатках армейского типа размещаются 12 человек, а внутри палаток установлены противопожарные датчики, кондиционеры, кровати, персональные ящики и полки для одежды и обуви. Также лагеря круглосуточно охраняются.

Программу каждой смены формируют совместно с министерством обороны РФ и МЧС России.

Как отметил директор лагеря «Василевский» Дмитрий Семашко, в лагере каждый сможет проявить себя.

«Дети не только проходят медицинскую, горную, спасательную и противопожарную подготовку, но и принимают участие в спортивных, творческих и интеллектуальных активностях, что делает пребывание в лагере и полезным, и веселым», — сказал он.

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