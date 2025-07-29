В Okkam назвали сроки нормализации рекламного рынка

К концу 2025 года рекламный рынок начнет оживление, так как Центробанк снизил ключевую ставку до 18%, заявил главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев.

Он отметил, что сегодня рекламный рынок находится под существенным давлением ключевой ставки, из-за чего компании снижают расходы.

По словам Шкляева, инерция снижения ключевой ставки работает достаточно долго, поэтому нормализация рекламного рынка начнется не ранее второго квартала 2026 года.

«Быстрее всего на улучшение обстановки, вероятно, отреагирует реклама в поиске и на маркетплейсах – в первую очередь, благодаря моментально проявляющемуся результату. Это может частично произойти уже в текущем году, но, скорее всего, четвертый квартал будет в лучшем случае на уровне аналогичного периода 2024 года», — сказал он.

Также Шкляев отметил, что к концу текущего года ключевая ставка может быть на уровне 13-16%.

«С большой вероятностью компании будут закладывать бюджеты на следующий год, исходя из сценария нормализации денежно-кредитных условий и восстановления потребительского спроса», — заключил он.