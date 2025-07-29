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Врач рассказал, что может привести к мгновенной потере слуха

Врач Беликов: звук взрыва или выстрела может привести к мгновенной потере слуха
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Звук взрыва или выстрела может привести к мгновенной потере слуха. Об этом сообщил РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.

Врач рассказал, что звуки на высокой частоте более опасны для слуха, чем на низкой. Постоянное воздействие высокочастотного звука может так же вызывать головные боли, головокружение, усталость и проблемы со сном.

«Однократное воздействие очень громкого звука — например, взрыва или выстрела — может вызвать острую акустическую травму и мгновенную потерю слуха», — сказал Беликов.

Кроме того, для слуха опасно длительное воздействие шума. В пример оториноларинголог привел работу в шумном месте или на производстве, прослушивание телевизора или музыки в наушниках на высокой громкости. Это может привести к постоянной потере слуха из-за повреждения нервных клеток, причем вылечить это нельзя никаким способом, добавил он.

До этого ученые Женевского университета пришли к выводу, что потеря слуха ускоряет ухудшение памяти у тех, кто ощущает одиночество.

Ранее ученые раскрыли генетический механизм восстановления слуха.

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