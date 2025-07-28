На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Можно было и не ставить»: в Союзе художников оценили демонтаж «Большой глины»

Глава СХР Ковальчук: на месте «Большой глины» должна стоять декоративная скульптура
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Скульптура «Большая глины №4» демонтируют в центре Москвы спустя 3 года после установки. Ничего страшного не происходит, большинству жителей и гостей столицы инсталляция близка не была, заявил «Газете.Ru» глава Союза Художников России Андрей Ковальчук.

«Такая практика существует — на год или два устанавливают скульптуру, потом ее меняют. В некоторых городах мира эта практика есть. В данном случае это справедливо. Считаю, что ее можно было и не ставить. Хотя как скульптор я могу понять автора, и сам, когда леплю — у меня много остается кусочков глины, которые могут быть разной формы, силуэта, размера и так далее. Как серьезную авторскую находку, как пластический проект, я это не воспринимал», — сказал он.

Ковальчук добавил, что на месте «Большой глины» стоит поставить декоративную скульптуру, а не портретную. По его словам, такая инсталляция рядом с ГЭС-2 «будет жить».

«Сложное пространство — и вода, и различные здания разных архитектурных направлений. Там может быть установлено [что-то], точно также, на какой-то срок. Так, как там находится рядом большой и достаточно серьезный музей — в данном случае могла быть [установлена скульптура], которая будет ассоциироваться с современной художественной практикой», — сказал он.

В понедельник 28 июля в Москве начали разбирать скульптурную композицию «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера. Она была установлена около культурного пространства «ГЭС-2» летом 2021 года и стала предметом для споров — искусствоведы и москвичи критиковали произведение. В «ГЭС-2» сообщили, что скульптуру убирают в рамках запланированной ротации. Новую экспозицию обещают открыть в августе, название и автора объявят позже.

Ранее в Госдуме порадовались демонтажу скульптуры «Большая глина №4».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами