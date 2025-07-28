«Можно было и не ставить»: в Союзе художников оценили демонтаж «Большой глины»

Скульптура «Большая глины №4» демонтируют в центре Москвы спустя 3 года после установки. Ничего страшного не происходит, большинству жителей и гостей столицы инсталляция близка не была, заявил «Газете.Ru» глава Союза Художников России Андрей Ковальчук.

«Такая практика существует — на год или два устанавливают скульптуру, потом ее меняют. В некоторых городах мира эта практика есть. В данном случае это справедливо. Считаю, что ее можно было и не ставить. Хотя как скульптор я могу понять автора, и сам, когда леплю — у меня много остается кусочков глины, которые могут быть разной формы, силуэта, размера и так далее. Как серьезную авторскую находку, как пластический проект, я это не воспринимал», — сказал он.

Ковальчук добавил, что на месте «Большой глины» стоит поставить декоративную скульптуру, а не портретную. По его словам, такая инсталляция рядом с ГЭС-2 «будет жить».

«Сложное пространство — и вода, и различные здания разных архитектурных направлений. Там может быть установлено [что-то], точно также, на какой-то срок. Так, как там находится рядом большой и достаточно серьезный музей — в данном случае могла быть [установлена скульптура], которая будет ассоциироваться с современной художественной практикой», — сказал он.

В понедельник 28 июля в Москве начали разбирать скульптурную композицию «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера. Она была установлена около культурного пространства «ГЭС-2» летом 2021 года и стала предметом для споров — искусствоведы и москвичи критиковали произведение. В «ГЭС-2» сообщили, что скульптуру убирают в рамках запланированной ротации. Новую экспозицию обещают открыть в августе, название и автора объявят позже.

Ранее в Госдуме порадовались демонтажу скульптуры «Большая глина №4».