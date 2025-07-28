Минтранс назвал приоритетные рейсы в расписании «Аэрофлота» на фоне атаки хакеров

Минтранс РФ: рейсам «Аэрофлота» в Сочи, на Восток и за рубеж отдадут приоритет

Приоритет в расписании «Аэрофлота» отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные воды и за рубеж. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам экстренного совещания в связи со сбоем в информационных системах авиакомпании из-за хакерской атаки, пишет ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что в случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты, говорится в сообщении.

28 июля «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В Генпрокуратуре РФ рассказали, что причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию». В ходе нее, как утверждают хакеры, им удалось уничтожить 7 тысяч физических и виртуальных серверов, а также получить доступ к массиву данных, содержащему в том числе персональную информацию россиян, летавших «Аэрофлотом».

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, чем известны хакеры из группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.