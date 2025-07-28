На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтранс назвал приоритетные рейсы в расписании «Аэрофлота» на фоне атаки хакеров

Минтранс РФ: рейсам «Аэрофлота» в Сочи, на Восток и за рубеж отдадут приоритет
true
true
true
close
Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Приоритет в расписании «Аэрофлота» отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные воды и за рубеж. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам экстренного совещания в связи со сбоем в информационных системах авиакомпании из-за хакерской атаки, пишет ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что в случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты, говорится в сообщении.

28 июля «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В Генпрокуратуре РФ рассказали, что причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию». В ходе нее, как утверждают хакеры, им удалось уничтожить 7 тысяч физических и виртуальных серверов, а также получить доступ к массиву данных, содержащему в том числе персональную информацию россиян, летавших «Аэрофлотом».

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, чем известны хакеры из группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами