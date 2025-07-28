В Ставропольском крае прошел квест по знаковым достопримечательностям

«Роснефть» и правительство Ставропольского края провели автоквест на территории региона «Дорогами Ставрополья», в рамках которого автолюбители посещали города Кавказских Минеральных Вод и делали фотографии у основных достопримечательностей, сообщает пресс-служба компании.

Маршрут квеста пролегал через Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. В Железноводске автотуристы посещали Пушкинскую галерею и Домик Лермонтова. В пятигорске участникам квеста нужно было сфотографироваться у скульптуры «Орел» на горе Горячая и Питьевой галереи, а в Ессентуках автотуристы посещали Ессентукскую грязелечебницу. Финальной точкой маршрута стала Нарзанная галерея в Кисловодске.

Также в Ставрополе прошел фестиваль парашютного спорта и активного отдыха SkyFest, в рамках которого волонтеры «Роснефти» также знакомили посетителей с туристическими автомаршрутами по региону.

Напомним, в 2024 году «Роснефть» и правительство Ставропольского края представили совместный автомаршрут, в который вошли более 30 знаковых объектов региона.