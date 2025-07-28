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В столице России во второй раз запустили проект для развития творческого сообщества

В Москве стартовал прием заявок на второй сезон проекта «Московские мастерские»
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VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

В Москве начат прием заявок на второй сезон проекта Агентства креативных индустрий «Московские мастерские». Его проведение способствует обмену идеями и опытом между художниками, возникновению кросс-индустриальных инициатив, а также раскрытию творческого потенциала молодежи, сообщается на сайте mos.ru.
Заявки на проект принимаются до 11 августа. Подать их могут как профессиональные художники, так и горожане, интересующиеся искусством.

Вместе с заявкой необходимо представить творческое портфолио, проживать в столице или иметь возможность переехать в горол, а также обладать статусом ИП, самозанятого или юрлица в Москве. Отбор участников выполнит экспертная комиссия.

В рамках проекта дети и взрослые смогут принять участие в обширной образовательной и развлекательной программе, в которую входят лекции, мастер-классы и встречи с художниками.

Финалисты проекта смогут в течение четырех месяцев бесплатно работать в одной из 35 полностью оборудованных мастерских районного центра «Место встречи «София»». Кроме того, их произведения в течение нескольких месяцев будут представлены в выставочных зонах «Московских мастерских».

Также художники смогут принять участие в бесплатном практико-ориентированном курсе «Арт-практикум», где научатся презентовать идеи своих проектов и получат другие полезные знания.

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