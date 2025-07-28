Посетители «Коломенского» смогут погрузиться в атмосферу русского быта

С 1 по 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Ремесло. Традиции. Искусство», сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, на фестивале посетители смогут погрузиться в атмосферу русского быта.

«Подлинные старинные предметы, привезенные из этнографических экспедиций, например северные лодки, плетеные рыбацкие сети, телеги и деревянные наличники, станут живописными декорациями», — сказал он.

На фестивале посетители смогут увидеть более 30 редчайших экспонатов русского народного искусства.

Также на фестивале проведут лекции по традиционной русской культуре, а молодые художники Российской академии живописи покажут мастерство работы.

Кроме того, представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника продемонстрируют посетителям мастерство плотника.

На фестивале также состоится пленэр художников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в окружении памятников деревянного зодчества с «постановками» и экскурсии «Хранители истории. Башни русских крепостей».