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Россиянам раскрыли секрет ферментации листьев черной смородины

Tsargrad.tv: ферментированные листья черной смородины особенно полезны зимой
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Листья черной смородины позволяют готовить полезные «снадобья» и витаминизированные согревающие напитки в зимнее время. Для этого нужно правильно их ферментировать, чтобы растение сохранило насыщенный аромат и цвет, выяснил у экспертов Tsargrad.tv.

Для правильной ферментации нужно собрать листья, а затем разложить слоем в 10 см в пластиковой или эмалированной посуде. Так они немного подвялятся, после чего их нужно накрыть влажной тканью и оставить в тепле – процесс ферментации запускается при температуре от 22 до 25 градусов, отмечают специалисты. Для ускорения процесса листья можно предварительно смять и скрутить.

После этого листья нужно оставить и дать им побродить в течение нескольких часов, за это время они должны потемнеть и приобрести приятный аромат. Затем их высушивают или замораживают.

Осенью и зимой напиток из таких листьев, в том числе чай с их добавлением, особенно полезен для организма за счет противовоспалительного эффекта, защиты от вирусов. Кроме того, ферментированные листья черной смородины содержат в себе флавоноиды, которые снижают уровень холестерина, улучшают состояние сосудов, укрепляя сердце. Помимо этого, чай с такими листьями богат антиоксидантами, которые защищают организм от повреждений.

До этого ученые выяснили, что пищевые добавки с черной смородиной помогают предотвратить потерю костной массы у женщин старше 45 лет. Они провели исследование, результаты которого показали, что общая минеральная плотность костной ткани возросла у женщин, принимавших капсулы с черной смородиной. Кроме того, добавка поспособствовала снижению уровней белков интерлейкин-1 бета и RANKL, которые вызывают резорбцию кости — рассасывание костной ткани под воздействием остеокластов (клеток, «растворяющих» минералы).

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