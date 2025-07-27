В России почтили память детей — жертв войны в Донбассе

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) провели по всей стране памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти детей --жертв войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В МГЕР уточнили, что активисты объединения организовали в разных регионах России фотовыставки, возложили цветы к мемориалам и почтили память детей минутой молчания.

В Москве в районе Отрадное у скульптуры «Журавли» активисты МГЕР совместно с депутатами района, активистами партии Северо-Восточного округа столицы и членами представительства ДНР в рамках ежегодной акции «Журавль памяти» выложили из 1 000 свечей бумажного журавля — как символ памяти и надежды, а также возложили на памятник цветы и игрушки.

В Пензе около 150 участников «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» прошли с портретами детей-жертв войны в Донбассе от площади Маршала Жукова до улицы Максима Горького, затем возложили цветы к памятнику, установленному в честь бойцов спецоперации в сквере Воинской доблести.

В Ростове-на-Дону активисты МГЕР в рамках акции «Огни памяти» выложили слово «Помним» из зажженных лампад у памятника «Мать и дитя». Также в городе открылась выставка картин, посвященная истории детей-жертв войны в Донбассе.

«Забыть эту боль — значит предать тех, чьи жизни оборвались так рано. Наш долг — не только хранить память, но и делать все, чтобы подобное никогда не повторилось. Мы обязаны создать мир, где у детей будет будущее», — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе ежегодно отмечается в России 27 июля. Памятная дата была учреждена в 2022 году указом главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.