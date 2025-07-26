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В Сбере предложили идеи международной кооперации для развития ИИ

Андрей Белевцев: развитие ИИ открывает перед человеком новые возможности
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Пресс-служба Сбера

Развитие искусственного интеллекта открывает перед человеком новые горизонты возможностей, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках конференции World Artificial Intelligence Conference (WAIC) в Китае.

Он отметил, что ни одна страна не сможет решить различные этические вопросы и вызовы в одиночку.

«Только объединив усилия, у нас будет возможность разработать эффективные стандарты, обеспечить безопасность и этичность использования ИИ на благо всего общества», — сказал он.

Белевцев добавил, что в условиях многополярного мира ключевое значение приобретает поиск партнеров для совместного формирования подходов к регулированию ИИ.

Старший вице-президент Сбера отметил, что в России действует Кодекс этики в области ИИ, разработанный Альянсом в сфере искусственного интеллекта с учетом рекомендаций ЮНЕСКО. Всего к нему уже присоединились более 930 организаций, среди которых 60 – зарубежные.

Также он пригласил разработчиков в сфере ИИ и представителей бизнес-сообщества на международную конференцию AI Journey.

В конференции WAIC принимают участие эксперты, бизнес-лидеры и партнеры из разных стран, включая представителей науки, образования, государственных структур, предпринимателей и промышленных компаний.

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