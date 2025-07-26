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Раскрыта методичка украинских телефонных мошенников

РИА Новости раскрыло иерархию украинских кол-центров, обманывающих россиян
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

РИА Новости сообщило о выявленной иерархии в украинских кол-центрах, сотрудники которых совершают телефонные мошенничества против граждан России. Информацию журналисты получили, ознакомившись с инструкциями, используемыми внутри преступных структур.

Документы заполучили представители подпольного движения Stop Grave, которые смогли внедриться в один из мошеннических офисов в Одессе. По их данным, работа телефонных аферистов курируется непосредственно подразделением кибербезопасности СБУ.

Согласно инструкции, сотрудники «холодного обзвона» — то есть начинающие работники, обзванивающие случайных абонентов, — занимают низшую ступень в иерархии. Их обычно набирают через сайты бесплатных объявлений. В случае неудачи они обязаны передавать жертву более опытному специалисту, которого внутри структуры называют «клоузером». Такой менеджер выполняет завершающий этап «сделки» и умеет убеждать сомневающихся.

Мошенники, согласно методичке, представляют «клоузеров» как старших сотрудников или представителей служб безопасности, чтобы придать разговору авторитет. Если абонент выражает отказ или проявляет подозрения, его переводят на так называемого «руководителя техотдела» — опытного «холодника», чья задача — «дожать» жертву.

Обычные сотрудники узнают об исходе разговора только в случае удачного обмана — им запрещено самостоятельно интересоваться результатами у старших коллег.

Ранее в России раскрыли группу мошенников, действовавшую через кол-центры.

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