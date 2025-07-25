В Сбере призвали систематизировать управление водными ресурсами

Для эффективности управления водными ресурсами требуется системный подход — точные данные, цифровые решения и координация на всех уровнях. Об этом заявил на Международной экологической конференции первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Мероприятие проходит в Республике Алтай на всесезонном курорте Сбера «Манжерок».

По словам Ведяхина, банк уже реализует проекты по очистке рек и берегов, а также собственную инициативу «День Волги», направленную на восстановление крупнейшей водной артерии страны.

Министр природных ресурсов России Александр Козлов, в свою очередь, обратил внимание на неравномерность распределения водных ресурсов внутри страны.

«Поэтому необходимо обращать внимание не на общий объем водных ресурсов в стране, а на регионы с ограниченными водными ресурсами. Это, например, Ростовская, Волгоградская, Курганская, Астраханская и Оренбургская области, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края», – отметил глава Минприроды.

На фоне этого была отмечена значимость федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», предусматривающего расчистку и восстановление водоемов, а также строительство очистных сооружений.

Также в рамках мероприятия участники из других стран поделились опытом адаптации к климатическим изменениям. В частности, в Республике Казахстан создано отдельное министерство, которое отвечает за всю водную повестку.

Участники конференции особо подчеркнули — международное водное сотрудничество является залогом сохранения водных ресурсов для будущих поколений.