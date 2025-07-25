В «Пятерочке» назвали самые популярные товары в жару

В топ по покупкам воды и мороженого вошли Сочи, Казань и Нижний Новгород

В жаркий период 41% россиян покупают мороженое, чтобы охладиться, а 40% — воду, следует из результатов опроса торговой сети «Пятерочка». В число популярных товаров в жару также вошли фрукты (14%) и лед (5%).

Большинство респондентов (81%) покупают эти товары в магазинах у дома, 13% пользуются онлайн-доставкой, а 6% пользуются сервисами доставки.

Что касается частоты покупок, 24% опрошенных покупали мороженое минимум 1 раз за последние 2 недели, 24% — более 5 раз, а 17% вообще не покупали этот десерт. Самыми популярными видами мороженого в «Пятерочке» за последние 2 недели стали стаканчики (33%), эскимо (28%), рожки (23%), брикеты и батончики – 16%.

Как отметили аналитики «Пятерочки», с 1 по 13 июля 2025 года в торговой сети было куплено более 47 млн бутылок воды, из которых 12,2 млн – продукция собственных торговых марок (СТМ) сети. Активнее всего воду покупали жители Сочи, Краснодара и Казани, а лидерами по продажам стали Москва и Санкт-Петербург.

Также за указанный период в «Пятерочке» было куплено более 30,8 млн мороженого (5,6 млн – товары СТМ). Что касается видов мороженого, посетители торговой сети купили стаканчики 18 млн раз, пломбир – 10 млн, эскимо – более 5 млн. Чаще всего в стаканчики покупали жители Нижнего Новгорода (614 тыс. покупок), пломбир – Санкт-Петербург (522 тыс.). Также за этот период семейные упаковки мороженого купили 1,7 млн раз.